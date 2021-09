[아시아경제 성기호 기자] 인터넷전문은행 카카오뱅크가 마이너스통장 대출 신규 판매를 한시 중단한다. 최근 급격하게 증가하고 있는 가계대출 관리를 위한 것으로 보인다.

30일 은행권에 따르면 카카오뱅크는 다음달 1일부터 12월31일까지 고신용자 대상 마이너스통장 대출 신규 신청을 중단하기로 했다. 해당 상품은 고신용자를 대상으로 하는 것이며, 중저신용대출은 실수요자보호를 위해 그대로 유지된다.

카카오뱅크 관계자는 "가계대출 적정 관리를 위해 선제적으로 조치를 취하는 것"이라며 "중저신용 고객을 위한 중신용 대출은 그대로 유지한다"고 설명했다.

