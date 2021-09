산청군청소년수련관, 불용의약품 수거 자원봉사 눈길

매주 월요일 캠페인…군보건의료원 수거·폐기 협력



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군 청소년들이 불용의약품 수거 자원봉사에 나서 눈길을 끌고있다.

산청군청소년수련관 청소년운영위원회는 매주 월요일 산청중학교에서 불용의약품 수거 캠페인과 수거활동을 진행한다고 30일 밝혔다.

이번 캠페인은 가정 내에서 무분별하게 버려지는 폐의약품으로 인한 환경오염을 예방하고 이에 대한 지역민의 인식을 개선하기 위한 것이다.

청소년운영위원회는 매주 월요일 산청중학교 등굣길에 폐의약품 수거를 진행할 예정이다. 학생과 교직원으로부터 수거된 폐의약품은 ‘산청군보건의료원’의 적극적인 협력으로 보건정책과에 전달돼 안전하게 수거·폐기된다.

수거 캠페인에 참여한 한 청소년은 “평소 먹다 남은 약을 쓰레기봉투에 버려왔는데 그냥 버리면 환경오염이 된다니 앞으로 조심해야겠다고 느꼈다”라며 “가까운 약국이나 보건소에서 폐의약품을 수거한다고 하니 가족들에게도 알려줘야 겠다”고 소감을 밝혔다.

산청군 관계자는 “학생들의 자원봉사활동으로 시작된 불용 의약품 수거 활동이 우리지역 학교와 주민들의 동참을 이끌어 내 점차 확산되고 정착되기를 바란다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr