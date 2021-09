[아시아경제 이선애 기자] 한국예탁결제원은 29일 유튜브 온라인 생방송으로 ‘CEO와 함께하는 온라인 소통’ 행사를 진행했다고 30일 밝혔다.

예탁원은 “이번 소통 행사는 코로나19 국면 속에서 CEO와 임직원 간 회사 현안을 공유하고 진솔하게 소통해 공감대를 형성하고자 마련된 것”이라고 설명했다. 이명호 사장이 회사 현안을 설명한 다음 직원들의 실시간 질문(유튜브 채팅)에 대해 직접 답변하는 방식으로 진행됐다. 이 사장은 생방송이 진행되는 동안 시종 진솔하게 직원들의 질문에 답하며, 향후 소통 기회를 확대할 것을 약속했다.

예탁원은 “직원들이 코로나19로 인해 경영진과 소통할 기회가 부족한 상황에서 온라인 생방송으로 CEO를 직접 만나는 기회를 가질 수 있었던 점이 신선하고 긍정적이었다고 평가했다”라고 말했다.

