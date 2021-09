에몬스가구, tvN 월화드라마 '하이클래스' 제작지원

[아시아경제 김종화 기자] '표정있는가구' 에몬스가 조여정 주연의 대한민국 상위 0.1% 여자들의 은밀한 미스터리 서스펜스 드라마 tvN 월화드라마 '하이클래스'에 제작지원했다고 밝혔다.

드라마 하이클래스는 파라다이스 같은 섬에 위치한 초호화 국제학교에서 죽은 남편의 여자와 얽히며 벌어지는 치정 미스터리와 안방의 인기장르인 상류층의 입시전쟁이라는 소재를 그린 드라마다. 제주도의 초호화 타운하우스 속 주연 배우의 집집마다 감각있는 인테리어와 다양한 컨셉의 가구를 엿볼 수 있다.

지난 28일 방송된 tvN 월화드라마 하이클래스가 4.5%(닐슨코리아 전국 유료가구 기준)대 시청율에 진입했다. 극중 배경이 되는 송여울(조여정 분), 남지선(김지수 분), 차도영(공현주 분)의 제주도 초호화 타운하우스 속 가구와 인테리어 , 그들의 착용한 의상과 명품 가방 등은 온라인 블로그나 카페, SNS상에서 관심의 대상이 되고 있다.

'하이클래스 가구', '하이클래스 가방' 등의 자동완성이 만들어지는 등 시청자들의 관심을 증명했으며, 실제 제품을 찾는 수요도 늘어난 것으로 나타났다.

극중 자주 비춰지는 송여울의 타운하우스 저택 거실 공간에 루치아노 소파, 거실장, 소파 테이블과 주방 공간에 장식장, 서재에 크레덴자를 비롯해 극중 HSC 국제학교 재단 이사장실에 워너비 라운지 소파 등 주요 공간에 연출된 가구들 모두 에몬스 제품이다.

노현관 에몬스가구 홍보부장은 "드라마의 인기와 함께 드라마 속 공간들과 가구에 대한 궁금증으로 하이클래스에 나온 송여울 소파 등을 찾는 고객이 많아졌다"면서 "뜨거운 관심에 힘입어 하이클래스 제작지원을 기념해 협찬제품을 10월말까지 15% 할인한다"고 전했다.

