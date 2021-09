'美 테이퍼링 임박·경기 둔화 우려' 달러 가치 1년만에 최고

[아시아경제 박병희 기자] 미국 달러화 가치가 1년 만의 최고치로 올랐다고 주요 외신이 29일(현지시간) 보도했다.

미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed)의 테이퍼링(자산매입 축소) 임박, 경기 둔화 불안감에 따른 안전자산 선호 현상이 달러 강세 배경으로 꼽힌다. 유로, 엔 등 주요 6개 통화에 대한 달러화 가치를 보여주는 달러 지수는 이날 94.435까지 오르면서 4거래일 연속 상승했다. 달러화 가치는 지난해 9월 이후 1년여 만에 가장 높은 수준이 됐다. 특히 일본 엔화 대비로는 지난해 2월 이후 최고치를 기록할 정도로 강세 흐름을 보였다.

최근 세계 에너지 가격의 오름세와 미 국채 수익률 상승, 경기 둔화 우려 등 악재가 쌓이면서 경제가 불안할 때 안전자산으로 주목받는 달러화에 투자 수요가 몰리고 있는 것으로 보인다. 또한 Fed가 오는 11월께 테이퍼링에 나선 뒤 내년 기준금리 인상에 착수할 것이라는 전망이 확산되면서 달러 유동성 감소 전망이 달러 가치를 끌어올리고 있는 것으로 풀이된다.

미국 은행 웰스파고는 달러 지수가 앞으로 2∼3% 추가 상승할 여지가 있는 것으로 평가했다.

