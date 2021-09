애플 프리스비, 아이폰13 Pro 다음달 1일부터 사전예약

[아시아경제 강나훔 기자] 애플 공식 프리미엄 리셀러 프리스비는 다음달 1일부터 아이폰13·아이폰13 Pro의 사전예약을 시작한다고 30일 밝혔다. 프리스비 전국 오프라인 매장에서 사전 예약 후 공식 출시일인 다음달 8일 방문 수령하면 된다.

프리스비에서는 이번 사전예약에 맞춰 다양한 혜택을 준비했다. 아이폰13 사전예약 고객에게는 오터박스 맥세이프 카드지갑 또는 이벤트 카드 1만원의 혜택을 준다. 아이폰13 Pro 사전예약 고객은 벨킨 정품 맥세이프 배터리팩 또는 이벤트 카드 3만원 혜택을 선택 할 수 있다.

롯데백화점, 롯데아울렛 내 프리스비 5개 매장(타임빌라스 의왕, 동부산, 광주수완, 전주, 동래)에서는 사전예약 고객에게 6만원 상당의 애플 정품 실리콘케이스를 증정한다.

아이폰 13은 128GB, 256GB, 512GB 3가지 용량의 핑크, 블루, 미드나이트, 스타라이트, 레드 5가지 색이 구비돼 있다. 아이폰13 Pro는 128GB, 256GB, 512GB, 1TB까지 4가지 용량의 시에라블루, 실버, 골드, 그래파이트 4가지 색으로 출시된다.

가격은 아이폰13 미니 128GB기준 95만원부터 만나볼 수 있으며 최대 2년간 기술 지원과 우발적 손상에 대한 보장을 받을 수 있다.

SK 세븐모바일 알뜰폰 가입자 고객에게는 맥세이프 정품 액세서리도 증정한다. 사용하던 기기를 반납하고 보상구매시 애플 스마트폰 최대 10만원, 삼성 스마트폰 최대 3만원의 추가보상 혜택을 제공한다.

