정부, 내년도 코로나19 치료제·백신 개발에 5265억원 투입

올해 본예산보다 2배↑…국내 백신 선구매에 1920억원

[아시아경제 김지희 기자] 정부가 코로나19 치료제와 백신 개발 등을 위해 내년 총 5265억원의 예산을 지원한다. 올해 본예산 대비 2배 이상 증가한 수준이다. 이 중 2000억원 가까이가 국산 백신 선구매에 활용된다.

정부는 30일 코로나19 치료제·백신 개발 범정부지원위원회(이하 범정부지원위원회) 제11차 회의를 열어 이 같은 내용의 2022년 코로나19 치료제·백신 개발 지원 예산안을 논의했다. 내년도 예산안에 따르면 코로나19 치료제 및 백신 개발과 임상시험 성공을 위해 3210억원을 투입한다. 올해보다 2배 넘는 예산을 들여 임상·비임상단계의 연구지원을 강화하고 국산 백신 선구매를 추진한다. 질병관리청이 국내백신 선구매에 1920억원을 투입한다.

치료제·백신 시험법 등의 개발 및 생산 기반을 마련하기 위한 실험 시설·장비 구축에는 1063억원을 지원할 예정이다. 신속진단, 지능형 기기 등 차세대 감염병 장비·기기 개발 및 고도화, 국산화에는 302억원의 예산을 투입한다. 보건복지부가 감염병 방역기술개발에 131억원, 중소벤처기업부가 현장수요맞춤형 방역물품 기술 개발에 151억원을 지원한다.

아울러 기초연구 강화에 690억원이 배정됐다. 복지부의 신속범용, 고부가가치, 백신기반기술 등 신규사업에 169억원), 질병청의 신기술기반백신플랫폼 개발 지원에 123억원 등이 투입될 예정이다.

정부는 치료제·백신 개발 기업의 임상시험 진입률을 높이기 위해 ‘국가 전임상시험 지원센터’도 구축할 계획이다. 그간 정부는 코로나19 팬데믹에 대응하기 위해 ‘코로나19 대응 연구개발지원협의체’를 구성해 개발의 전임상시험을 지원해왔다. 지난 8월말 기준으로 188개 기관이 지원을 받았다.

정부는 국가 전임상시험 지원센터를 통해 지원이 상시적으로 이뤄진다면 향후 발생할 수 있는 신·변종 감염병에 보다 효율적으로 대응할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 정부 출연 연구기관 등의 인프라를 활용해 개별적으로 지원하던 전임상시험을 통합 관리하는 총괄 지원센터를 운영하고, 실험단계별로 지원센터는 전문성 있는 기관들을 지정해 운영할 방침이다. 또 통합 지원 시스템 구축을 통해 연구개발의 애로사항 접수부터 지원 완료까지 전과정을 통합적으로 지원하고, 전임상시험 지원 현황과 추진 일정, BL3 등 연구시설 활용 현황 등의 정보도 제공한다.

권덕철 복지부 장관은 “국산 코로나19 백신이 내년 상반기 상용화될 수 있도록 임상 3상에 대한 범정부 차원의 집중 지원을 통해 신속한 임상시험 진행을 추진하겠다"면서 "정부는 코로나19 치료제·백신 개발을 끝까지 지원해 전 세계의 코로나19 극복에 이바지하는 것은 물론 우리 보건산업 역량을 강화해 미래 감염병에도 대비할 수 있는 기반을 다지겠다"고 밝혔다.

임혜숙 과학기술정보통신부 장관은 "다양한 변이 바이러스의 출현이 계속되고 있는 상황에서 국산 코로나19 치료제와 백신 개발은 무엇보다 중요하다"면서 "국산 치료제·백신의 조속한 개발을 위해 범정부 차원의 지원을 지속하는 동시에 이 같은 개발 경험이 향후 발생할 수 있는 미지의 감염병에도 선제 대응할 수 있는 밑거름이 되도록 중장기적인 연구개발에 대한 지원도 강화해나가겠다"고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr