종근당 코로나 치료제 '나파벨탄', 우크라이나 임상3상 승인

8개국 글로벌 임상의 첫 해외 승인

[아시아경제 김지희 기자] 종근당은 우크라이나 보건부로부터 코로나19 치료제 ‘나파벨탄(성분명 나파모스타트)’의 임상 3상 계획을 승인 받았다고 30일 밝혔다.

이번 임상은 지난 4월 국내 식품의약품안전처로부터 나파벨탄의 임상 3상 계획을 승인받은 데 따른 것으로, 국내를 비롯해 8개국에서 진행되는 글로벌 임상의 첫 해외 승인이다. 종근당은 우크라이나를 시작으로 브라질과 인도, 태국, 러시아, 아르헨티나, 페루에서도 임상 3상을 진행할 예정이다.

종근당은 글로벌 임상 3상에서 코로나19로 인한 중증 고위험군 환자 600명을 대상으로 이중 눈가림, 다기관?다국가 무작위 배정 방식을 통해 나파벨탄의 유효성과 안전성을 평가할 계획이다. 국내에서는 7월 칠곡경북대병원에서 첫 환자를 등록했고, 이후 총 14개 기관에서 순차적으로 진행중이다.

종근당은 지난해 러시아에서 진행된 나파벨탄의 임상 2상 결과 코로나19로 인한 중증 환자 104명 중 조기경고점수 7점 이상 환자 36명에서 증상 악화를 방지하고 치료기간과 치료율을 개선하는 것을 확인한 바 있다. 나파벨탄의 주성분인 ‘나파모스타트’는 변이 여부에 관계없이 코로나19 바이러스가 공통적으로 가지고 있는 스파이크 단백질의 활동을 억제해 세포의 감염을 막는 기전이다. 이에 따라 최근 확산되고 있는 델타, 람다 등 각종 변이 바이러스의 확산에도 대응할 수 있을 것으로 기대된다.

종근당 관계자는 "'위드 코로나'로 전환하기 위해서는 백신뿐만 아니라 여러 변이에 대응할 수 있는 치료제가 반드시 마련돼야 할 것"이라며 "우크라이나를 시작으로 브라질, 인도, 페루 등 여러 국가로 임상을 확대해 중증의 고위험군 환자를 위한 치료제 개발을 앞당길 계획"이라고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr