“삼성 갤럭시Z플립3 받자”…세븐일레븐, 구매 고객 대상 경품 이벤트

[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 10월 한 달 간 구매 고객을 대상으로 추첨을 통해 총 100명에게 갤럭시Z플립3을 증정한다고 30일 밝혔다.

이번 이벤트는 전국 세븐일레븐 점포에서 1만원 이상 구매한 후 세븐일레븐 모바일 애플리케이션(앱)에 접속해 적립을 하면 이벤트에 자동 참여된다. 1일 1회에 참여 가능하며, 날짜를 달리해 중복 참여할 수 있다. 스탬프를 많이 적립할수록 당첨확률은 높아진다.

풍성한 할인 혜택도 준비했다. 다음 달 담배와 서비스를 제외한 전 상품에 대해 엘페이(L.Pay) 결제시 10% 할인을 받을 수 있다. 또한 즉석간편식, 신선·과일 등 총 45개 품목에 대해 1+1 증정행사와 평균 20% 특가 할인 혜택을 제공한다.

세븐일레븐 관계자는 “고객들을 위한 감사 이벤트를 어느 때보다 풍성하고 다양하게 마련했다”며 “이번에 준비한 행사를 통해 고객들에게 경제적인 혜택과 함께 만족스러운 쇼핑 경험을 선사할 수 있을 것”이라고 말했다.

