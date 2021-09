[세종=아시아경제 문채석 기자]

홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 30일 오전 정부서울청사에서 ‘제46차 비상경제중앙대책본부 회의’를 열고 "다음 달 중 전국민 70% 백신접종 및 집단면역 형성 등을 계기로 하는 소위 '단계적 일상회복'(위드코로나) 시도를 할 것"이라며 "이를 통해 근본적으로 방역과 경제의 조화를 통한 민생회복에 주력할 것"이라고 밝혔다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr