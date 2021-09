[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

▲게임빌=종속회사 게임빌플러스가 539억원 규모의 코인원 지분 취득 결정

▲하나기술=2차전지 방전 시스템 특허권 획득

▲디아이티=삼성디스플레이와 68억원 규모 디스플레이 제조 장비 공급계약 체결

▲씨티씨바이오=총 발행주식의 1.86% 규모 신주인수권 행사 결정

▲알엔투테크놀로지=총 발행주식의 1.29% 규모 전환청구권 행사

▲원바이오젠=총 발행주식의 2.82% 규모 전환청구권 행사

▲에이치앤비디자인=총 발행주식의 1.03% 규모 전환청구권 행사

▲버킷스튜디오=총 발행주식의 2.61% 규보 전환청구권 행사

▲세종메디칼=주식분할로 인해 다음달 5일부터 변경 상장 전까지 주권 매매거래정지

▲트루윈=에이치에스티와 99억원 규모 MEMS 설비 설치 및 개발 용역 계약 체결

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr