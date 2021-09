[아시아경제 강나훔 기자] 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 874,000 전일대비 3,000 등락률 +0.34% 거래량 100,371 전일가 871,000 2021.09.29 15:30 장마감 관련기사 美 '증시 충격'에 코스피·코스닥 동반 하락 마감 美 증시 충격 여파…오후에도 코스피·코스닥 하락 지속개인 순매수에도…코스피·코스닥지수 1.8%대 하락세 이어가 close 는 MSD사와 490억원 규모의 바이오의약품 위탁생산계약 의향서를 체결했다고 29일 공시했다.

계약 금액은 회사의 최근사업연도 매출액의 4.21%에 해당한다.

