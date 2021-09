고민정 "'곽상도 아들로 못 태어난 게 죄'라는 청년들 허탈감에 귀 기울여야"

"당당함에 놀랐다…50억, 저조차도 평생 만질 수 없을 거라고 장담"

"화천대유는 곽 의원에게 '우렁각시', '요술램프'"

[아시아경제 김소영 기자] 고민정 더불어민주당 의원이 아들의 '화천대유자산관리(화천대유) 50억 원 퇴직금' 논란이 불거진 곽상도 무소속(전 국민의힘) 의원을 향해 "적어도 곽 의원 아들로 태어나지 못한 것이 죄라는 청년들의 이 허탈감에 대해서는 좀 귀 기울여 주셔야 되는 거 아닌가"라고 일갈했다.

고 의원은 29일 YTN라디오 '황보선의 출발 새아침'에서 "곽상도 의원 본인(문제)도 아니고 아들이기도 하고 프라이버시 문제도 있으니 저도 더 이상 거기에 대해서 정치공세를 하고 싶지는 않다"면서 이같이 밝혔다.

그는 "당당함에 좀 놀랐다. 본인이 열심히 했고 몸이 상할 만큼 한 것에 대한 대가였다고 말씀을 그 아들이 하더라. 그런데 50억이라는 돈은 평생 동안 만져보지도 못하는 사람들이 대다수"라며 지적했다.

이어 "저조차도 제가 평생 만질 수 없을 거라고 장담한다"며 "좀 너무 가볍게 얘기한 것은 아닌가 싶다"고 지적했다.

그러면서 "곽 의원은 '아들이 겨우 250만원 정도의 월급을 받았을 뿐'이라고 입장을 밝혔는데, 퇴직금 50억을 알면서도 이렇게 말했던 것"이라며 "퇴직금 순위를 매겨 보니 삼성전자의 사장보다도 더 많은 퇴직금을 받은 셈이다. 50억이라는 돈이 그 정도의 큰 액수"라고 강조했다.

퇴직금 중 45억 원이 중대재해를 입은 데 대한 산재위로금이라는 주장에는 "삼성전자가 반도체 피해 직원들에게 줬던 사건들을 기억하실 것"이라며 "피해 직원 127명에게 총 195억 원을 지급했던 기사가 있더라. 비교해보면 50억이라는 게 어느 정도로 큰 액수인가를 알 수가 있다"고 꼬집었다.

또 "화천대유는 50억원의 퇴직금은 물론, 곽 의원 본인에게도 여러 차례에 걸쳐 후원금을 줬다"며 "50억원을 단순 산재 때문에 줬을까. 상식적으로 아직 납득이 잘 안된다. 이런 걸 보면 곽 의원에게 화천대유는 마치 거의 '우렁각시'거나 '요술램프' 수준이 아닌가 싶다"고 비꼬았다.

고 의원은 "곽 의원은 대통령 딸의 해외 이주 과정, 사위의 취업 관련 내용은 물론 초등학생인 손자의 학적부까지 공개했었다. 그런데 결국은 본인 아들의 문제로 지금 탈당까지 하고, 또 자기의 당(국민의힘)에서 의원직을 내려놓으라는 요구까지 받고 있다"며 "아마 굉장히 많은 생각을 하고 있을 것"이라고 말했다.

아울러 국민의힘의 곽 의원 제명 조치 가능성에 대해서는 "당내 교통정리를 할 필요가 있다"며 "민주당이 무엇을 어떻게 할 것인지의 문제는 가장 마지막에 결정해야 할 상황"이라고 했다.

앞서 고 의원은 지난 27일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "50억원이라는 어마어마한 금액을 손에 쥐었음에도 '일 열심히 하고, 인정받고, 몸 상해서 돈 많이 번 것은 사실'이라고 말하는 저 당당함이 영 비위를 거스른다"라고 질타한 바 있다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr