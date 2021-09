현대카드, 현대차SUV '캐스퍼' 전용카드 출시

캐스퍼 경차카드·캐스퍼 카드 중 선택가능

[아시아경제 기하영 기자]현대카드가 현대자동차 '캐스퍼' 오너들을 위한 '현대 모빌리티카드' 2종을 출시했다고 29일 밝혔다.

이 카드는 현대차 엔트리급 스포츠유틸리티 차량(SUV) 캐스퍼 전용 라인업으로 주유, 차량 유지관리를 비롯해 모빌리티 업종 이용 시 블루멤버스 포인트 리워드 혜택을 강화한 것이 특징이다.

캐스퍼 전용 카드는 운전자의 라이프스타일에 따라 주유 혜택에 초점 맞춘 '캐스퍼 경차카드'와 차량 유지관리 및 모빌리티 혜택에 초점 맞춘 '캐스퍼 카드' 중 선택할 수 있다.

캐스퍼 경차카드는 경차 유류세 환급 대상자 전용 카드로 주유 및 충전(LPG) 시에 유류세 환급을 받을 수 있고, 현대오일뱅크 또는 SK에너지 주유 및 모든 LPG 충전소 이용 시 리터당 130 블루멤버스 포인트를 적립해준다. 또 현대해상 다이렉트 자동차보험료 결제 시에는 3만 블루멤버스 포인트 적립혜택을, 캐스퍼 신차 구매 시에는 2% 블루멤버스 포인트 적립 또는 블루 세이브 오토 이용 시 1.2% 캐시백을 제공한다.

캐스퍼 카드는 모든 가맹점에서 사용한 금액의 최대 1%를 한도 제한 없이 블루멤버스 포인트로 적립해 준다. 또 주유, 정비, 주차 등 차량 유지관리 업종을 이용하면 2%, 대중교통, 쏘카, 타다 등 모빌리티 업종을 이용하면 1% 추가 적립 혜택을 제공하는 등 결제금액의 최대 3% 블루멤버스 포인트로 적립해준다.

연회비는 국내전용, 국내외겸용(비자, 아멕스) 모두 3만원이다. 캐스퍼 경차카드의 경우 유류세 환급 대상이면 연회비가 면제된다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr