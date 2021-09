지놈앤컴퍼니, 항암 면역증강용 물질 관련 특허권 취득

[아시아경제 황준호 기자] 지놈앤컴퍼니 지놈앤컴퍼니 314130 | 코스닥 증권정보 현재가 39,950 전일대비 1,250 등락률 -3.03% 거래량 122,977 전일가 41,200 2021.09.29 15:18 장중(20분지연) 관련기사 지놈앤컴퍼니, 美 리스트랩 인수…CDMO 사업 진출[단독] 지놈앤컴퍼니, 美CMO 1000억원대 인수 추진…마이크로바이옴 본격 공략삼바의 뒤를 이을 역대급 황제株 등장!! close 는 항암과 면역증강용 신규 타겟 관련 특허권을 취득했다고 29일 공시했다. 지놈앤컴퍼니 지놈앤컴퍼니 314130 | 코스닥 증권정보 현재가 39,950 전일대비 1,250 등락률 -3.03% 거래량 122,977 전일가 41,200 2021.09.29 15:18 장중(20분지연) 관련기사 지놈앤컴퍼니, 美 리스트랩 인수…CDMO 사업 진출[단독] 지놈앤컴퍼니, 美CMO 1000억원대 인수 추진…마이크로바이옴 본격 공략삼바의 뒤를 이을 역대급 황제株 등장!! close 측은 "이번 발명은 Contactin-4 (CNTN-4)의 활성 또는 발현을 억제하는 물질의 항암 용도에 관한 것"이라며 "신규 약물표적 기반 면역항암제 후보물질의 연구와 개발에 확용할 계획"이라고 전했다.

