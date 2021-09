▲ 이춘희씨 별세, 정태관(머니S 호남지사장)씨 장모상 = 29일 오전 6시30분, 장흥우리병원중앙장례식장 102호, 발인 10월1일 오전 8시, (061)863-4444.

