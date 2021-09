겨울 철새 떴다…당국 "AI 방역관리 강화"

해외 야생조류 고병원성 AI 발생 급증

"AI 발생 없어도 철새도래지 방역 강화"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 겨울 철새가 도래하기 시작한 가운데 정부가 조류인플루엔자(AI) 방역 강화에 나선다.

농림축산식품부는 29일 우리나라에 대표적인 겨울 철새인 오리·기러기류가 도래한 것으로 확인돼 전국 가금 사육농가, 철새도래 AI 방역관리를 강화를 할 방침이라고 밝혔다.

환경부의 겨울 철새 초기 도래 현황 조사 결과 지난 24~26일 경기·충청권의 주요 철새도래지 10개소에서 83종 3만 8927개체의 조류가 확인됐다. 지난해 조사보다 37.7% 늘었다. 특히 오리·기러기류는 82.5% 증가했다.

올 들어 해외 야생조류에서 지난해 대비 고병원성 AI 발생이 급증했고, 바이러스 유형도 다양해졌다. 그만큼 올 겨울 철새를 통해 국내에 다양한 고병원성 AI가 유입될 가능성이 커진 것이다.

올해 유럽에서 야생조류 고병원성 AI 발생 건수는 1237건으로 한 해 전 31건보다 폭증했다. 아시아에서도 44건이 발생해 지난해의 14건보다 3배 이상 늘었다.

농식품부와 환경부는 AI가 발생하지 않아도 다음 달부터 내년 2월로 예정된 가축전염병 특별방역대책기간에 철새도래지에 대한 축산차량 출입통제, 철새 분변검사, 소독 등 방역관리를 하기로 했다.

농식품부 관계자는 "지금은 철새 도래가 시작하는 위험시기"라며 "전국 모든 가금 사육농가는 AI 발생을 예방하기 위해 방역수칙을 철저히 지켜달라"고 당부했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr