[아시아경제 송승섭 기자]새마을금고중앙회가 29일부터 행정안전부와 함께 우간다 새마을금고 현지연수를 실시한다.

연수는 지속가능한 우간다 금융포용 모델을 구축하고 적극적인 신규회원 유치를 위해 마련했다. 대상은 새마을금고가 우간다에서 설립·운영 중인 2개 주와 107개 마을이다.

새마을금고는 이번 연수를 통해 ‘패리시’ 단위를 대표하는 지역금융기관으로의 성장을 기대하고 있다. 패리시는 우간다의 행정구역단위다. 새마을금고중앙회의 포용금융 모델도 패리시를 중심에 두고 있다.

최근 우간다 정부가 실시한 정책도 호재라는 분석이다. 우간다 정부는 전체 가구의 68%가 겪는 빈곤 문제를 해소하기 위해 새로운 ‘패리시개발모델’을 시작한 바 있다.

