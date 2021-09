전해철 "추석 이후 6일 연속 신규 확진 2000명 이상…10월 연휴 감염확산 우려"

[아시아경제 임철영 기자] 코로나19 확산세가 거센 가운데 29일 신규 확진자 수가 2800대를 기록했다. 정부는 10월 연휴기간과 가을 행락철을 앞두고 다시 이동량이 증가해 확산세가 더욱 거세질 수 있다면서 방역에 최선을 다하겠다고 밝혔다.

29일 전해철 중앙재난안전대책본부(중대본) 2차장은 모두발언을 통해 "오늘 확진자 수는 2800명대 후반으로 추석 연휴 6일 연속 2000명 이상 확진자 규모를 이어갈 것"이라면서 "다만 주간 평균 위중증 환자 규모는 9월 첫주 대비 17% 감소했고 치명률 역시 지속적으로 낮아지고 있다"고 설명했다.

10월 추가 확산 가능성에 대한 우려도 전했다. 전 2차장은 "10월 연휴와 가을 행락철을 앞두고 이동량이 증가해 감염 확산이 현실화할 가능성이 매우 높다"면서 "정부와 지자체는 이달 초부터 전국 교통요충지 17개소에 운영하고 있는 임시 선별검사소를 당초 9월 30일에서 10월 말까지 한달 연장 운영하겠다"고 말했다.

외국인 확진자 증가세에 대한 대응 방안도 내놨다. 외국인 확진자 비중은 16.2%로 2주 연속 높아지고 있다. 전 2차장은 "건설현장 근로자, 농업 및 해양수산분야 종사자, 유학생 등 백신 접종 홍보를 강화하겠다"면서 "미등록 외국인에 대한 임시관리번호 발급과 예방접종 부작용 관련 의료비 지원을 통해 백신 접종 참여를 높여가겠다"고 강조했다.

아울러 정부는 민간과 함께 '일상회복위원회'를 구성해 분야별로 의견을 수렴할 방침이다. 경제민생, 교육문화,자치안전, 방역의료 등 4개 분야다.

내달 진행되는 18~49세 2차 접종과 소아 청소년 신규 접종에 대해서도 언급했다. 전 2차장은 "전일까지 1차 접종을 완료한 국민은 전체의 75%의 수준이고 10월 중 본격적으로 진행될 18~49세 2차 접종과 12~17세 소아·청소년·임신부 290만명 대상 신규 접종도 차질 없이 진행하겠다"고 말했다.

