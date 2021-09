CJ푸드빌 제일제면소, 가을 별미국수 3종 출시

[아시아경제 문혜원 기자] CJ푸드빌의 제일제면소는 가을을 맞아 가을 별미국수 3종을 출시한다고 29일 밝혔다.

제일제면소의 이번 콘셉트는 ‘몸과 마음을 든든하게 채워주는 가을 깃든 제일 별미국수’로 무청 시래기와 돼지등뼈를 주재료로 한 뼈칼국수 2종과 해조면에 주꾸미를 올린 비빔국수로 구성했다.

‘가을愛(애) 시래기 뼈칼국수’는 영양이 풍부한 무청 시래기와 돼지등뼈를 올려 진하고 든든하게 즐길 수 있는 별미 칼국수다. ‘얼큰 뼈칼국수’는 청양고추를 더해 얼큰한 고기 육수와 부드러운 돼지등뼈, 무청 시래기, 달걀지단을 함께 즐기는 별미 칼국수다. ‘주꾸미 감태 해조면’은 미역향 가득한 해조면, 쫄깃한 주꾸미와 김소스가 조화를 이뤄 달콤 짭조름한 맛을 자아내는 비빔 국수다.

별미국수는 사이드 메뉴와 함께 차림상 메뉴로도 판매해 더욱 든든하고 푸짐하게 즐길 수 있다. 가을애 시래기 뼈칼국수 차림상은 도토리묵무침과 백미밥과 함께 세트로 구성했다. 주꾸미 감태 해조면은 직화닭고기 및 달걀유부초밥과 즐길 수 있다.

신메뉴는 11월28일까지 N서울타워점을 제외한 전국 제일제면소 매장에서 만나볼 수 있으며 용산역사점, 청량리역사점, 인천공항점은 뼈칼국수 2종만 판매한다. 매장에서 먹는 맛 그대로 배달의 민족, 쿠팡이츠, 요기요 등 배달 앱과 네이버 N스마트주문을 통해 배달 및 픽업할 수 있다

신메뉴 출시를 기념해 제일제면소 카카오톡 플러스친구 추가 시 ‘새우강정(대)’ 무료 쿠폰을 증정하는 이벤트도 진행한다. 해당 쿠폰은 11월21일까지 증정 메뉴 제외한 2만원 이상 주문 시 테이블당 1매 사용 가능하다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr