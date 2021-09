오세훈, 서울의료원 현장방문…코로나19 대응 점검

[아시아경제 임철영 기자] 최근 코로나19 확진자가 급증한 가운데 오세훈 서울시장이 29일 서울시 감염병전담병원으로서 코로나19 대응에 중추적 역할을 수행하고 있는 서울의료원을 현장 방문한다.

오 시장은 의료원 내 코로나19 상황실(7층)을 방문해 대응 현황을 보고받고, 방역의 최일선에서 헌신하고 있는 의료진들을 격려할 계획이다. 이어 서울의료원 본관 앞에 마련된 선별진료소도 찾아 급증한 코로나19 진단검사로 노고가 큰 의료진과 행정인력에게 감사의 인사를 전할 예정이다.

서울의료원은 지난해 2월 코로나19 감염병전담병원으로 지정된 후 확진자 치료에 앞장서 왔다. 그동안 서울의료원에서 입원치료한 코로나19 확진자는 1만 5009명으로 서울시 확진자(9만 7655명)의 15.3%에 달한다.

오 시장은 서울의료원 내 응급의료센터 신축 현장도 방문한다. 서울의료원 응급의료센터는 코로나19 등 감염병에 24시간 상시 대응할 수 있도록 음압병실, 고압산소치료실 등 감염관리 특화 기능을 갖춘 시설로 내달 개관 예정이다.

