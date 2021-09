與 TV토론서 '대장동 의혹'에 이낙연-박용진 합심…"썩은 악취 진동" "범죄의 현장, 복마전 느낌"

박용진 "제2의 수서사태 맞먹는 정관계 로비…여야 불문하고 불법비리 싹 잡아야"

이낙연 "박 의원과 완전히 견해 같다…서로 감싸주며 범죄가 이뤄지는 현장"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 대선주자인 이낙연 전 대표와 박용진 의원이 28일 이재명 경기지사의 성남시 대장동 개발특혜 의혹과 관련해 한 목소리로 비판의 날을 세웠다.

이날 저녁 SBS주관으로 열린 민주당 대선 후보자 토론회에서 박 의원은 "대장동 사건 충격이 이만저만이 아니다"라며 "썩은 악취가 진동한다"고 발언 수위를 높였다.

박 의원은 이 전 대표 정책발표 후 발언권을 얻은 뒤, 이 전 대표에게 대장동 사건에 대해 어떻게 생각하느냐고 물었다. 박 의원은 "제2의 LH사태인 줄 알았더니, 더 나아가 제2의 수서사태에 맞먹는 정관계 로비, 국회 아수라장이라고 생각한다"고 말했다.

이어 "(1991년 수서사태 후)30년이나 지났는데 대한민국이 이 모양 이 꼴인가라는 안타까움이 든다"며 "여야불문, 정재계를 불문하고 불법 관련 비리는 싹다 잡아들여야한다고 생각한다"고 목소리를 높였다.

이에 대해 이 전 대표는 고개를 연신 끄덕이며 "완전히 박 의원과 견해가 같다"며 화답했다.

이 전 대표는 "저도 충격을 받았다"며 "토착·토건족들, 거기에 대법관과 검찰총장, 특검 출신들의 초호화 변호인단들까지 해서 완벽하게 서로 감싸주는 범죄가 이뤄지는 현장"이라며 대장동 의혹을 거세게 비판했다. 이 전 대표는 "문자 그대로 복마전 같은 느낌이 들었다"고 꼬집었다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr