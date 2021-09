소녀시대 출신 제시카, 80억원 안 갚아 홍콩서 고소 당해

[아시아경제 강주희 기자] 아이돌 그룹 소녀시대 출신 제시카(본명 정수연)가 설립한 회사가 홍콩에서 80억원대 채무불이행으로 피소됐다.

27일 언론 보도에 따르면, 제시카가 설립한 패션브랜드 '블랑앤에클리어'는 680만달러(약 80억5000만원)의 채무를 갚지 않아 홍콩 고등법원에 고소당했다.

고소장을 접수한 조이킹엔터프라이즈는 지난 10일로 예정됐던 채무 상환일에 블랑앤에클리어가 돈을 갚지 않자, 원금과 이자를 더해 680만달러를 상환하라는 소송을 제기했다.

앞서 블랑앤에클리어는 지난 2016년 10월과 2017년 5월 두 차례에 걸쳐 스펙트라 SPC에서 300만달러(35억4000만원), 100만달러(11억8000만원)를 빌린 것으로 알려졌다. 이후 지난 8월 조이킹엔터프라이즈는 스펙트라 SPC와 대출 양도계약을 체결했고 채권자가 됐다.

한편, 제시카는 소녀시대를 탈퇴한 뒤 2014년 8월 블랑앤에클리어를 설립했다. 제시카와 지난 2013년부터 교제 중인 한국계 미국인 사업가 타일러 권이 경영을 맡아 온 것으로 알려졌다. 타일러 권은 제시카의 소속사 코리델엔터테인먼트의 CEO이기도 하다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr