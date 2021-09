우리카드가 27일 다문화가정의 취업 지원을 위해 한국어 교육 관련 교구 및 교재 등 100여가지 물품을 종로구건강가정·다문화가족지원센터에 전달했다. (왼쪽부터)안기천 전국퇴직금융인협회 사무총장, 허정진 우리카드 부사장, 다문화 결혼이민자 여성 대표, 박지선 다문화가족지원센터 센터장이 기념사진을 촬영하고 있다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr