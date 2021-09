에브리핏, 7천개 운동?뷰티 파트너센터 카드결제 수수료 지원

내년 3월까지 6개월간…“코로나19로 힘든 운동산업 돕겠다”

[아시아경제 박형수 기자] 운동?뷰티 O2O 플랫폼인 '에브리핏’을 운영하는 에브리플레이가 전국 7000개 에브리핏 파트너센터를 대상으로 카드결제 수수료를 전액 면제하는 가맹점 지원 정책을 시행한다고 28일 밝혔다.

에브리플레이는 코로나19 영향으로 심각한 경영위기에 직면한 운동산업과 상생하기 위해 피트니스, 필라테스, 스피닝, 요가 등 운동시설에서 에브리핏 카드결제 단말기를 사용하면 약 3% 수준의 결제수수료를 내년 3월까지 6개월간 전액 지원한다.

모바일 앱을 통한 이용고객 알림서비스를 무료로 지원해 시설 운영 비용 절감을 돕고, 에브리핏 이용고객에게 최대 7개월 무이자 카드 할부혜택을 제공하기로 했다.

에브리핏은 주변 센터 정보를 쉽고 빠르게 비교할 수 있고 센터 점주 의견을 반영해 설계한 에브리핏 전용 할인상품과 다양한 할인쿠폰을 제공하고 있다. 에브리핏 이용고객은 상품 구매후 남은 기간 또는 미이용 횟수만큼 전액 환불을 보장해 장기 회원권에 대한 불안감 없이 운동시설을 안심하고 이용할 수 있다는 장점이 있다.

에브리핏 브랜드관을 통해 더센터오브필라테스, 미스터힐링, 비엠필라테스, 에스바디워크, 포시즌휘트니스, 로그짐, 포유짐, 압구정린필라테스, 스튜디오에이, 오리엔탈필라테스, 더아트필라테스, 노블스포렉스, 머슬마인드, AMG피트니스, 얼미트크로스핏, 복싱히어로, 스포츠아일랜드 등 유명 프랜차이즈 센터도 할인된 혜택으로 이용할 수 있다.

에브리핏 파트너센터 카드결제 수수료 전액지원 혜택과 관련한 문의는 고객센터를 통해 자세히 안내받을 수 있다. 에브리핏 앱은 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 무료로 내려받을 수 있다.

문화체육관광위 소속 더불어민주당 임오경 의원에 따르면 전국 3000개 스포츠 관련 사업장을 대상으로 한 문체부 실태조사 결과 이들 시설의 지난해 매출액은 전년 대비 34.1% 감소한 것으로 알려졌다.

