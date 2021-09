[2021아시아건설종합대상] DK도시개발, 대한민국 최초 '리조트 도시' 건설

올해 아시아건설종합대상 디벨로퍼 부문에서 국토교통부 장관 표창을 받은 DK아시아·DK도시개발은 국내 도시개발의 강자다. 2000년 창사 이후 교통인프라와 기반시설이 잘 갖춰진 지역을 중심으로 대규모 도시개발사업을 펼치면서 국내 굴지의 기업으로 우뚝 섰다. 현재 총 12곳의 초역세권 도시개발 프로젝트를 추진 중이다.

DK아시아·DK도시개발은 쾌적한 도시환경 조성과 공공복리 증진을 목표로 국내 도시개발업권의 미래를 선도하고 있다. 새롭게 조성한 도시에서 살아갈 사람들의 보다 진화한 삶을 최우선순위로 둔 ‘라이프 씨티 크리에이터(Life City Creator)’ 가치를 전면에 내세우고 있다.

이를 위한 대표적인 사업 중 하나가 대한민국 최초의 ‘리조트 도시’ 건설이다. DK아시아·DK도시개발은 지난해 ‘리조트 도시’ 시즌1 콘셉으로 인천 서구에 ‘검암역 로열파크씨티 푸르지오’ 4805가구를 공급해 완판시켰다. 이 단지는 인천을 대표하는 매머드급 대단지로 조성될 예정이다.

올해 하반기에는 ‘리조트 도시’ 시즌2 콘셉의 ‘왕길역 로열파크씨티’도 선보인다. 공급규모는 1만3000가구에 달한다. DK아시아·DK도시개발은 이 단지를 인천 최초의 초대형 하이엔드 리조트 도시로 만든다는 계획이다. 분양을 마친 검암역 로열파크씨티 푸르지오보다 조경과 외관이 한층 업그레이드될 수 있도록 추가 투자를 결정한 상태다. 조경은 국내 시공능력평가 1위 기업인 삼성물산 리조트부문이 맡는다.

일부 동에만 들어가기로 했던 단지 측벽 라인 특화 마감은 전체 동으로 확장 적용했고, 모노톤의 건물 외관을 돋보이게 할 프리미엄 블랙 컬러와 프레스티지 골드 컬러를 조화롭게 사용해 격조와 품위를 높였다. 특화마감 일부는 조명형으로 설계해 야간에도 존재감을 빛낼 수 있는 상징적인 단지로 만든다.

인천 민간아파트 건설 현장으로는 처음으로 수십억원의 추가비용을 들여 건설공사관리회사(CM)를 선정했다. 시공사와 감리사가 있음에도 CM을 선정한 것은 3중의 시공 안전장치 구조를 만들어 입주예정자들이 입주 때까지 안심할 수 있게 하기 위해서다. 이 외에도 신혼부부들이 편하게 아이를 키울 수 있도록 왕길역 로열파크씨티 사업구역 내에 초등학교를 지어 기부채납할 계획이다.

입주민들의 쾌적한 삶이 DK아시아·DK도시개발의 사업 목표인 만큼 단지 내에는 안전을 위한 보행 인프라도 구축한다. 차가 다니는 건널목이 아니라 인천 지하철 왕길역에서 단지와 공원·녹지로 바로 이동할 수 있도록 스카이가든 워크, 파크뷰 워크, 로열파크 워크 등 대형 연결로를 만든다. 스카이가든 워크의 경우 단지를 모두 연결하는 공중 원형 보행로로 이동 편의성을 대폭 향상시킨다.

DK아시아·DK도시개발은 2002년부터 사내 봉사활동 단체인 ‘사랑나눔회’를 결성해 꾸준히 봉사활동을 펼치고 있다. 양로원, 보육원은 물론 심장병·난치병 어린이에 대한 수술비도 지원 중이다. 김효종 DK아시아·DK도시개발 대표는 "대한민국 도시개발의 패러다임을 선도하며 감사와 나눔을 실천하는 기업으로 무한 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

