네이버, 중소상공인 지원사격 '비즈니스 스쿨' 만들었다

네이버가 중소상공인(SME) 대상 전문 비즈니스 교육 플랫폼 ‘네이버 비즈니스 스쿨’ 온라인 캠퍼스를 열었다.

28일 네이버에 따르면 ‘네이버 비즈니스 스쿨’은 디지털 플랫폼 상에서 작은 규모의 경영에 필요한 교육 정보 프로그램을 제공하는 것이 특징이다.

네이버는 SME 오프라인 교육 거점인 ‘파트너스퀘어’ 콘텐츠와 SME의 성장 데이터를 기반으로 5개 카테고리에 걸친 46개의 코스워크(수업)를 구성했다. 파트너스퀘어에서 가장 많은 호응을 얻은 100여개 이상의 강의도 함께 제공된다. 향후 교육 콘텐츠도 확대한다.

네이버 비즈니스 스쿨에는 8년 동안 파트너스퀘어에서 SME을 대상으로 관련 교육을 진행한 전문 강사진과 40여명의 네이버 임직원들이 직접 나선다. 네이버는 SME, 창작자를 대상으로 하는 서비스를 설계·운영하거나 관련 데이터를 분석한 경험이 있는 서비스 전문가를 ‘프로’로 전환해 체계적인 교육을 진행할 예정이다. 프로들은 각 사업 단계별 디지털 전환을 위한 맞춤 컨설팅을 제공한다.

한성숙 네이버 대표는 "SME들을 위한 최초의 세계적인 코스워크를 제공하는 것을 목표로 하는 만큼 비즈니스 현장과 플랫폼의 기술적 트렌드가 빠르게 융합된 프로그램을 적시에 제공하는 것이 중요하다"며 "플랫폼에 대한 개발, 운영, 기획 경험이 충분한 네이버 직원들을 프로로 전환하는 등 회사 차원에서 적극 지원할 것"이라고 밝혔다.

