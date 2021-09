28일 서울 중구 서울도서관 꿈새김판에 '1950.9.28 대한민국의 심장을 되찾은 날'이란 문구가 적힌 대형 태극기가 걸려 있다. 6·25전쟁 당시인 1950년 6월 28일 북한군에게 점령당한 서울을 국군과 유엔군이 같은 해 9월 28일 탈환한 ‘9·28 서울 수복’ 71주년을 기념해 서울시가 꿈새김판을 새로 단장했다./강진형 기자aymsdream@

