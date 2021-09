[e공시 눈에 띄네] 코스피-27일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 이아이디 이아이디 093230 | 코스피 증권정보 현재가 437 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 415 2021.09.28 08:06 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-3일"입장료 0원", "수익은 무제한", 무료카톡방이 뜨는 이유?또 백신주!! 한국비엔씨 후속 대장? NO! 역대급 황제株 행차하십니다 close =논현동 토지대금 잔금 납부를 위해 350억원 추가 단기차입 결정

◆ 컨버즈 컨버즈 109070 | 코스피 증권정보 현재가 4,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,100 2021.09.28 08:06 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-31일[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일컨버즈, 오늘 임시 주총서 알에프윈도우 합병 승인 close =한국거래소에 상장적격성 실질심사에 대한 개선계획이행내역서 제출

◆ 선진 선진 136490 | 코스피 증권정보 현재가 14,850 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 15,000 2021.09.28 08:06 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-30일선진, 강현직 사외이사 재선임 선진, 보통주 100원 현금배당 결정 close =계열사 Sunjin Myanmar Co., Ltd에 212억원 규모 채무보증 결정

◆ CJ제일제당 CJ제일제당 097950 | 코스피 증권정보 현재가 429,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 430,000 2021.09.28 08:06 장시작전(20분지연) 관련기사 삼성전자, 국내 첫 10년 연속 동반성장 '최우수' 기업(종합)[단독] 지놈앤컴퍼니, 美CMO 1000억원대 인수 추진…마이크로바이옴 본격 공략CJ제일제당, 오는 17일 기업설명회 개최 close =유가증권시장본부, CJ셀렉타 매각 추진 보도 관련 조회 공시 요구

◆ 한솔PNS 한솔PNS 010420 | 코스피 증권정보 현재가 2,220 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,260 2021.09.28 08:06 장시작전(20분지연) 관련기사 "빠른 대응 필요" '이 종목'들 곧 오른다"빠른 대응 필요" '이 종목'들 곧 오른다《시선집중》 '주식부자'를 꿈꾸고 있다면? 꼭 한번 확인하세요 close =2차 포장재 제조 및 온·오프라인 판매업체 지즐의 주식 2만800주 48억원에 취득 결정

◆ 티에이치엔 티에이치엔 019180 | 코스피 증권정보 현재가 3,625 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,600 2021.09.28 08:06 장시작전(20분지연) 관련기사 티에이치엔, 122억 규모 신규시설 투자 결정티에이치엔, 1주당 60원 현금배당 결정 <반대매도가 걱정이라면> 증권사 신용/ 미수 고객 30분 즉시 대환 대박 스.탁.론 close =계열사 티에이치엔 파라과이의 주식 720주 89억원에 취득 결정

◆ DL이앤씨 DL이앤씨 375500 | 코스피 증권정보 현재가 137,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 138,000 2021.09.28 08:06 장시작전(20분지연) 관련기사 삼성전자, 국내 첫 10년 연속 동반성장 '최우수' 기업(종합)[e공시 눈에 띄네]코스피-13일[종목속으로]DL이앤씨, PER 5배 밸류 충분히 저평가 "차별화 무기 있다" close =2733억원 규모의 방배6구역 주택재건축정비사업 공사 수주 계약 해지

◆ 현대코퍼레이션 현대코퍼레이션 011760 | 코스피 증권정보 현재가 18,650 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 17,900 2021.09.28 08:06 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-15일 [e공시 눈에 띄네] 코스피-20일[e공시 눈에 띄네] 코스피-4일 close =현대코퍼레이션의 싱가포르 계열사에 212억원 규모 채무보증 결정

◆ SK디앤디 SK디앤디 210980 | 코스피 증권정보 현재가 34,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 35,350 2021.09.28 08:06 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일SK디앤디, 토지 및 창고시설 개발 관련 부동산 매매계약[e공시 눈에 띄네]코스피-8일 close =SK디앤디가 발행주식의 100%를 배정받는 단순·물적분할 방식으로 가구사업 분할 결정

◆ 동방 동방 004140 | 코스피 증권정보 현재가 4,995 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,985 2021.09.28 08:06 장시작전(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 갑니다! 제2의 진원생명과학!"셀루메드” 놓치신 분! 하나 더 나갑니다! close =주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 보통주 1주당 액면가 1000원의 800만주 유상증자 결정. 총 규모는 306억8000만원이다.

◆ 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 6,150 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 6,140 2021.09.28 08:06 장시작전(20분지연) 관련기사 삼성重, LNG추진 컨선 6척 8412억원 수주삼성중공업, 8400억원 규모 컨테이너 6척 공사수주 삼성重, 中 닝보법인 철수…해외사업장 운영 효율 개선 일환 close =호주 인펙스와 합의 통해 법적 분쟁 종결

◆ 현대코퍼레이션 현대코퍼레이션 011760 | 코스피 증권정보 현재가 18,650 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 17,900 2021.09.28 08:06 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-15일 [e공시 눈에 띄네] 코스피-20일[e공시 눈에 띄네] 코스피-4일 close =계열사 HYUNDAI CANANDA INC.에 164억원 규모 채무보증 결정

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr