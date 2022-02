티에이치엔, 주당 50원 현금배당…작년 영업익 134% ↑

[아시아경제 지연진 기자] 티에이치엔 티에이치엔 019180 | 코스피 증권정보 현재가 4,350 전일대비 260 등락률 +6.36% 거래량 6,636,982 전일가 4,090 2022.02.23 14:56 장중(20분지연) 관련기사 티에이치엔, 주당 50원 현금배당티에이치엔, 자회사 티에이치엔오토브라질 주식 356억원 규모 취득 결정미르4 흥행 질주!... “다음은 미국이다!” 게임 주 상승 예열은 끝났다! close 은 보통주 1주당 50원을 현금배당하기로 했다고 23일 공시했다.

배당금 총액은 9억원으로, 시가배당율은 1.1%다.

이 회사는 지난해 연결 매출액이 전년대비 16.3% 증가한 4028억원, 영업이익은 134.5% 증가한 207억원을 기록했다. 당기순이익은 201억원으로 흑자전환했다.

