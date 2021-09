목포시, 전남권 공공 어린이재활의료센터 건립 업무협약

사업 수행기관 목포중앙병원에 2024년 개소 목표로 추진

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 전남 목포시가 27일 ‘2021년 공공 어린이 재활의료센터’ 건립사업의 성공적 추진을 위해 사업수행기관인 목포중앙병원과 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

협약식에는 김종식 목포시장과 이승택 목포중앙병원장이 참석해 공공 어린이 재활의료센터 건립을 위한 양 기관의 역할이 담긴 협약서에 서명했다.

협약에 따라 시는 전남권 공공 어린이 재활의료센터 건립을 행정적으로 지원하고, 목포중앙병원은 공공 어린이 재활의료센터 건립, 장비 구입, 센터 운영에 따른 필수인력 확보 등 내실있게 운영한다.

이번 사업은 보건복지부가 주관하는 '2021년 공공어린이 재활의료센터 건립 사업'에 목포중앙병원이 선정됨에 따른 것으로 지하1층, 지상3층 규모로 1일 최소 50명 이상이 이용할 수 있는 센터를 오는 2024년 개소하는 것을 목표로 진행 중이다.

김종식 목포시장은 “앞으로 전남권 공공 어린이 재활의료센터가 건립되면 재활치료에 곤란을 겪던 장애아동들에 대한 생애주기별 적절한 재활치료가 가능해진다. 앞으로 장애아동 가족의 든든한 수호자가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

이승택 목포중앙병원장은 “첨단 어린이 재활시스템 구축을 통한 맞춤형 재활의료서비스 제공으로 장애아동에게 올바른 재활치료를 지원해 지역사회와 함께 발전하는 병원이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

