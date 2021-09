완도교육지원청, 제2기 교육참여위원회 정기회 개최

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 완도교육지원청은 27일 교육지원청 2층 대회의실에서 ‘제2기 완도교육참여위원회 1차 정기회’를 개최했다고 밝혔다.

이날 정기회는 ‘함께 성장하는 교육공동체, 혁신완도교육 실현’을 위해 제2기 위원회 위원, 교육장, 교육지원청 관계자 등이 참석한 가운데 다양한 교육 현안과 소위원회 제안 사항에 대해 협의하기 위해 마련했다.

정기회는 소규모학교 적정 교육 여건 조성을 위한 적정규모 학교 육성 정책 추진(안)에 대하여 공유하고, 심도 있는 토론을 거쳐 의견을 수렴했다.

또 학교혁신 소위원회의 ▲교육공동체 인권 증진 제안 건 ▲작은학교 살리기 제안 건에 관해 토론하는 시간을 가졌다.

황종권 위원장은 “제2기 위원회는 분야별(학교혁신, 학생복지, 교육행정협력분야) 소위원회 활동을 더욱 활성화해 위원들이 제안한 다양한 의견을 협의하고 검토 및 보완하는 과정을 거쳐 교육 현장에서 실질적으로 수용될 수 있는 정책이 발굴될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

서장필 교육장은 “제2기 위원회 위원들의 분야별 소위원회와 운영소위원회 활동이 매우 열정적이고, 다양한 분야에서 안건 발굴을 위해 애써주셔서 감사하다”며 “우리 아이들의 미래를 위한 교육정책이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

