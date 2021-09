[아시아경제 문혜원 기자] 연돈볼카츠가 서울 강남에 진출했다.

27일 연돈은 인스타그램에 “연돈볼카츠 강남CGV점이 오픈하여 교육하고 있다”고 밝혔다. 연돈은 연돈볼카츠에 대해 “한돈 농가(한돈자조금관리위원회)의 요청을 받아 한돈의 비선호 부위 소비 증대를 위해 백종원 대표와 함께 개발한 메뉴”라며 “연돈의 수제 돈가스와는 다른 메뉴”라고 설명했다.

앞서 연돈볼카츠는 지난 15일 제주국제공항 인근인 제주 사수동에 1호점을 열었다.

한편 더본코리아는 연돈볼카츠 프랜차이즈와 관련해 연돈에 로열티를 지불하고 사업을 하고 있는 것으로 알려졌다. 지난달 30일에는 공정거래위원회에 연돈볼카츠를 가맹브랜드로 한 정보공개서를 등록했다.

