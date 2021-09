조은산 "공공환수, 시민이익은 X소리…이럴 거면 그냥 민간에 맡겨라" 분노

"곽상도, 자기 아들에겐 관대…LH는 양반"

"이게 이재명식 부동산 개혁? 썩은 내 진동"

"공익 가장한 부패 권력보단 순수 사익 더 낫겠다"

[아시아경제 강주희 기자] 문재인 정부를 비판하는 청와대 국민청원 '시무 7조' 글로 이름을 알린 논객 조은산이 아들의 '화천대유 퇴직금 50억원' 논란으로 국민의힘을 탈당한 곽상도 의원을 비판했다.

조은산은 26일 블로그에 'LH(한국토지주택공사)는 양반이었다'라는 제목의 글을 올려 "대장동 게이트에 비하면, 제 돈 주고 땅 사서 나무 몇 그루 심은 LH 직원들이 차라리 양반으로 보인다. 4000억의 복마전 속에는 50억 퇴직금도 있었구나"라고 적었다.

경기 성남시 분당구 대장동 개발사업 특혜 의혹을 받는 화천대유자산관리(화천대유)는 대장지구 개발사업 배당금과 분양 수익 등으로 4000억원 이상을 벌어들인 것으로 알려졌다. 또 곽 의원 아들은 화천대유에서 6년간 근무한 뒤 퇴직금 등으로 50억원을 받은 것으로 확인됐다.

조은산은 곽 의원을 겨냥해 "뇌가 증발하지 않은 이상 어떤 국민이 32세 대리 직급의 50억 퇴직금을 상식적으로 받아들일 수 있겠는가"라며 "측근, 지인도 아닌 아들의 50억 퇴직금 수령 사실을 몰랐을 리 없고, 알았다면 상식적으로 그냥 넘길 마음이 들었을 리 없다"고 지적했다.

이어 "왜 먼저 나서서 문제제기를 하지 않았는가. 또한 대통령 아들의 지원금 수령 사실은 그렇게 비난하면서 왜 자기 아들에게는 그토록 관대했는가"라고 꼬집었다. 곽 의원은 그동안 문재인 대통령의 아들인 문준용씨에 대한 예술지원금 특혜 등 각종 의혹을 제기한 바 있다.

조은산은 이어 대장동 사업 추진 당시 성남시장이었던 이재명 경기지사를 겨냥해 "시장에 국가가 개입해 오히려 더 썩은 내가 진동하니 이것이 이재명식 기득권 척결이고 부동산 개혁인가"라며 "이제 대장동 게이트는 여야의 쟁점이 아닌, 국민적 분노의 대상으로 번져가고 있다"고 비판했다.

그러면서 "이럴 거면 민관합동개발이니 공공환수니, 시민의 이익이니 X소리는 집어치우고 그냥 민간이 알아서 토지 보상하고 알아서 분양하게 내버려 두자. 공익을 가장한 부패 권력보다는 순수한 사익이 오히려 더 낫겠다"고 했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr