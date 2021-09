[아시아경제 문혜원 기자] 웅진식품은 초록매실과 카페 프랜차이즈 감성커피가 협업을 통해 신메뉴를 출시한다고 27일 밝혔다.

감성커피는 전국에 약 300개의 매장을 둔 커피 프랜차이즈 브랜드다.

신메뉴 초록매실 샹그리아는 초록매실에 레몬, 블루베리 등을 과일을 더해 신비한 비쥬얼을 자랑하며, 상큼달콤함을 느낄 수 있다.

초록매실 슬러시는 음료와 함께 슬러시를 얹어 더욱 시원하고 청량하게 즐길 수 있다. 특히 음료 위에 초록매실 젤리를 얹어 먹는 재미도 더했다.

신메뉴 2종은 이날부터 전국 감성커피 매장에서 판매된다. 초록매실 샹그리아는 3200원, 초록매실 슬러시는 3900원이다.

