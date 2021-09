외교관 후보자 2차 합격자 52명…여성이 65% 넘어

외교관 후보자 2차시험 합격선 63.73점…합격자 평균점수 67.29점으로 지난해보다 높아

[아시아경제 류정민 기자] 외교관 후보자 선발을 위한 제2차 시험을 통해 52명의 합격자가 나왔다. 특히 여성 합격자 비율은 지난해보다 12% 포인트 이상 늘어나 전체의 65%가 넘었다.

인사혁신처는 2021년도 일반외교 분야 외교관후보자 선발을 위한 제2차 시험 합격자 52명의 명단을 27일 발표했다. 지난 7월 치른 일반외교 분야 2차 시험에는 40명 선발에 297명이 응시해 7.4대1의 경쟁률을 보인 바 있다.

최종면접은 오는 10월16일 국가공무원인재개발원 과천분원에서 시행한다. 최종 합격자 명단은 10월26일에 발표한다.

인사혁신처는 "올해 2차시험 합격선은 63.73점으로 지난해 61.90점에 비해 1.83점 올랐고, 합격자 평균점수는 67.29점으로 지난해 65.00점에 비해 2.29점 높아졌다"고 설명했다.

합격자 평균 연령은 26.3세로 지난해와 동일하다. 연령대별 분포를 보면 25~29세가 75.0%(39명)로 가장 많았고, 20~24세 17.3%(9명), 30~34세 7.7%(4명) 등의 순이었다.

여성 합격자는 65.4%(34명)로 지난해 53.3%(32명)에 비해 12.1% 포인트 늘었다. 지방인재의 공직진출 확대를 위한 지방인재채용목표제 적용으로 1명이 추가 합격했다.

인사혁신처는 "지방인재채용목표제는 시험단계별로 지방인재가 합격예정인원의 일정비율 이상이 될 수 있도록 합격 예정인원을 초과해 지방인재를 합격시키는 제도"라면서 "양성평등채용목표제 적용을 통해 추가 합격한 인원은 없다"고 밝혔다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr