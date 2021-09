"인사(人事)가 망사(亡事)"...오세훈 '회전문 인사' 비판

서울시의회 더불어민주당, 문화예술계 블랙리스트 연루 의혹 인물 세종문화회관 사장 내정설에 ‘서울형 블랙리스트 재현’ 우려

[아시아경제 박종일 기자] 2016년 한국춤비평가협회는 당시 조윤선 문화체육관광부장관, 박명진 한국문화예술위원장, 안호상 국립중앙극장장에 ‘올해의 몬도가네(Mondo Cane)상을 공동 수여했다. 안호상 국립중앙극장장은 2017년에도 몬도가네상을 단독수상하면서 2연속 수상의 오욕을 안았다. 이 상은 매년 ‘무용계의 발전을 크게 저해하는 결과를 초래한 사업이나 인물’에 주어진다.

서울시의회 더불어민주당 송명화 대변인은 27일 논펴을 내고 안호상 전 국립중앙극장장이 신임 세종문화회관 사장에 내정됐다는 다수의 언론보도가 있었다며 이같이 비판했다.

서울시의회 더불어민주당(대표의원 조상호, 서대문4)은 박근혜 정권에 비우호적인 문화예술인에 대한 사찰과 차별로 정치적 길들이기에 앞장섰다는 의혹을 받고 있는 안호상 후보자의 세종문화회관 사장 내정에 깊은 우려를 표명한다고 전했다.

안 후보자는 ‘문화예술계 블랙리스트 사건’ 가담 의혹으로 이미 국민으로부터 '공직 부적격' 퇴출 선고를 받은 인물이라는 것이다.

국립중앙극장장 재임시절 1년 4개월 동안 국립무용단 예술감독 공석 상태를 방치해 파행을 초래, 이후 석연치 않은 예술감독 선임으로 논란을 초래했다. 특정 연출가 교체 논란 등 블랙리스트 사건에도 연루됐다는 것.

문화민주주의실천연대에 따르면 안 후보자는 국립중앙극장장 재임 시절 블랙리스트였던 손진책 연출가의 '마당놀이 춘향이 온다' 공연을 앞두고, 연출가 교체를 문체부에 타진했다고 한다.

문화계 블랙리스트 감사 결과에서는 안 후보자가 심사위원으로 참여했던 한국문화예술위원회의 ‘공연예술발표공간 지원사업’ 심의에서 친 정권 성향의 심사위원들이 블랙리스트 명단을 사전공유하고 배제 방법을 논의한 사실이 드러났다고 주장했다.

국립무용단 예술감독 임명 과정에서는 1차 공모 시 심사위원회 검토 과정에서 일찌감치 탈락한 인사를 국립중앙극장장이 추천, 문체부가 이를 바로 승인하면서 논란이 됐다고 했다.

블랙리스트 연루 의혹에 대해 안호상 후보자는 공식사과나 유감표명 없이 국립중앙극장장을 돌연 사퇴하는 무책임한 모습도 보였다고 했다.

안호상 후보자는 오세훈 시장의 전임시장 시절인 2007년 서울문화재단 대표로 발탁되기도 했다. 2010년 발족된 ‘서울영상진흥위원회’에서는 자문위원으로 활동했다. 해당 위원회를 두고 일각에서는 심사 과정에서 특정 성향 작품과 인물을 배제했다는 의혹이 있었다.

인사만사(人事萬事)라고 했다. 모든 일의 성패는 어떤 사람을 선택하느냐에 달렸다는 말이다. 그러나 회전문 인사, 알박기 인사로 일관하고 있는 오시장의 인사는 망사(亡事)에 다름 아닐 것이라고 비판했다.

당선 직후 본인의 메시지 비서관으로 극우 유투버를 임명, 김현아 SH사장 후보자는 시대적 특혜라는 망언을 남기고 자진사퇴했다고 전했다.

뚜렷한 이유 없이 임원추천위원회 추천 후보자를 퇴짜 놓고, 심사단계에서 탈락한 김헌동 후보자를 고집하는 오세훈 시장과 국립무용단 예술감독 선임 당시의 안호상 후보자의 모습은 놀랍도록 닮았다고 주장했다.

오세훈 시장은 올해 초 자신의 페이스북을 통해 ‘입맛에 맞는 특정인사를 자리에 앉히는 낙하산 인사는 국민 앞에 무릎 꿇고 사죄하는 것이 맞다’고 목소리를 높였다고 전했다.

서울시의회 더불어민주당은 묻고 싶다. 이번에는 무엇을 두고 겸손할 것인가? 서울시민 앞에 무릎 꿇을 준비는 되었는가?

연평균 350억 규모의 서울시 출연금이 지원되는 세종문화회관은 한국 공연 문화의 산실이자 서울시공연예술의 허브다. 이곳의 대표는 다양한 문화예술의 지원·확대를 통해 시민의 문화복지를 구현해야 하는 막중한 책임이 있다. 서울시의회 더불어민주당은 공공성과 예술성, 신뢰를 담보하지 못하는 사장 후보자 내정을 결코 좌시하지 않을 것이라고 반박했다.

서울시의회 더불어민주당은 오세훈 시장에 엄중 경고한다. 서울시 공공기관장은 사적 논공행상을 따져 나눠 갖는 전리품이 아니다. 공정하고 투명한 절차로 공공성에 대한 깊은 이해, 전문성과 자질을 겸비한 인재를 임명하는 것은 공직자의 선택이 아닌 의무임을 명심해야 할 것이다.

더불어, 세종문화회관을 비롯한 공공기관장을 둘러싼 잇단 내정설에 대해 한 점 의혹이 남지 않도록 해명, 공정한 공개채용과 중립의 의무 준수를 천만 서울시민에 약속할 것을 오세훈 시장에 강력히 촉구하는 바라고 맺었다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr