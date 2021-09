전주시, 인구정책 UCC 공모전 개최

오는 30일부터 11월 19일까지 전 국민 대상

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시가 결혼·출생·육아 등 긍정적 가치관을 높이고 저출생을 극복해 나가기 위해 오는 30일부터 11월 19일까지 ‘2021 전주시 인구정책 UCC 공모전’을 연다.

27일 전주시에 따르면 이번 공모전은 미래 세대를 위한 저출생 고령사회 극복방안을 시민과 함께 모색하고, 인구문제에 대한 시민들의 적극적인 관심을 유도하고 사회적 공감대를 확산하기 위해 개최된다.

주제는 △결혼·임신·출생·육아 등 긍정적 가치관 제고 및 저출생 극복 △가족친화 문화기반 및 일·가정 양립환경 조성 △문화복지, 주거환경, 정주여건 등 전주의 인구유입 확대 △다양하고 행복한 삶을 살아가는 아동·청소년의 전주이야기 △전주청년 울고 웃다, 전주 속 청년이 살아가는 희망 이야기 △기타 전주시 인구정책 전반에 관한 다양한 아이디어 등 총 6개다.

UCC는 30초~5분 이내의 브이로그, 드라마, 광고 형식의 영상 작품을 제작해 응모하면 된다.

인구정책에 관심 있는 국민이면 누구나 참여할 수 있으며, 1인(팀)당 2개 작품까지 응모할 수 있다.

희망자는 전주시 홈페이지에서 내려 받은 공모신청서를 작성한 뒤 avi, mp4, wmv 형식(1280*720 이상)의 영상작품과 함께 이메일로 제출하면 된다.

전주시는 접수된 작품을 대상으로 전문가 심사를 통해 주제 적합성, 창의성, 완성도, 전달성, 활용성 등을 평가한 뒤 올 12월 수상작을 선정할 계획이다.

또한 최우수상 1명, 우수상 1명, 장려상 2명을 선정한 뒤 적게는 30만 원부터 많게는 100만 원까지 시상금을 지급하고, 시장 표창도 수여할 방침이다.

한편 전주시 인구정책을 한눈에 확인할 수 있는 ‘2021 전주시 인구정책 길라잡이, 사람사는 전주’는 전주시청 홈페이지를 참고하면 된다. 길라잡이에는 △임신·출산 △양육·교육 △취업·주거 △노후 △기타 등 5개 분야 총 159개 사업이 수록돼있다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr