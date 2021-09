[단독]곽상도 “뇌물이라면 세금 신고하겠나..탈당은 당에 부담 안주기 위한 결정”

곽상도 “세금 내고 뇌물 받겠나

엄청난 이익 설계는 이재명”

여야 공수 뒤바뀐 화천대유 혼전

‘이재명 게이트’에서 ‘토건게이트’

여야 프레임 전쟁 본격화

단독[아시아경제 구채은 기자] 곽상도 국민의힘 의원은 27일 아시아경제와의 통화에서 아들이 받은 50억 퇴직금이 대가성 청탁이라는 의혹이 제기된 데 대해 “세무소에 세금공제하고 뇌물을 받아가는 사람을 봤나”라고 반문하면서 “(뇌물을 지급받았다는 의혹은) 말이 안되는 주장이고 사실이 아니다”고 부인했다.

앞서 곽 의원 아들 병채씨는 소셜네트워크서비스를 통해 “올 3월 퇴사하기 전 50억원을 지급 받는 것으로 성과급 계약이 변경됐고, (세금 22억원) 원천징수 후 약 28억원을 계좌로 받았다”고 밝힌 바 있다. 하지만 퇴직금 50억원이 곽씨의 연봉(월 평균 급여 300만원)과 화천대유의 연간 최고 퇴직금 수준(1억2900만원)을 감안하면 이례적인 수준이라, 아버지인 곽상도 의원에 대한 ‘대가성 뇌물’이 아니냐는 의혹이 제기되고 있다.

곽 의원은 본지에 “기본적으로 그 회사가 이익이 크게 나서 근무를 한 사람이가 가져간 돈인데 설계를 (이재명 지사가) 해 준게 문제였다”며 “그 회사가 기본적으로 엄청나게 이익을 가져가도록 설계를 한 것은 이 지사”라고 했다. 탈당계 제출과 관련해서는 “선거를 앞둔 국면이라 어떻게든 부담이 되는게 바람직하지 않아서 결정했다”고 설명했다. ‘국민의힘 토건게이트’라는 이 지사 측의 지적에 대해서도 “국힘 게이트가 되려면 우리가 이유없이 돈을 받아갔다는게 있어야 하는데 어쨌든 그 회사에 근무를 한 건 사실이고, 일을 한것도 사실”이라고 정면 반박했다.

다만 곽 의원의 적극 해명에도 논란은 수그러들지 않을 것으로 보인다. 야권이 이 이슈에 ‘이재명 설계’라는 딱지를 붙이려 하고 있지만 정작 드러나는 개발이익 수혜자는 국민의힘 등 야권 인사, 법조인, 기존 대장동 민간 개발 사업자로 좁혀지고 있어서다. 이에 이 지사 측 열린캠프는 이날 곽 의원을 공직선거법, 정보통신망법 위반으로 고발했다.

대장동 개발 특혜 의혹은 ‘이재명 게이트’, ‘제2의 BBK’라는 프레임과 ‘곽상도 아빠 찬스’, ‘국민의힘 토건·법조게이트’가 경합하는 가운데, 향후 이슈의 흐름은 성남시 공무원의 청탁 및 비위 여부를 밝히는 것과 박영수 전 특검 딸을 포함해 화천대유 직원의 퇴직금 평균 지급 액수 등을 밝히는 데 크게 좌우될 것으로 보인다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr