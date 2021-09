‘음주 추돌사고’ 애프터스쿨 출신 리지 오늘 첫 재판

[아시아경제 김대현 기자] 음주운전을 하다 추돌사고를 낸 아이돌 그룹 애프터스쿨 출신 배우 리지(본명 박수영·29)의 첫 재판이 열린다.

27일 법원에 따르면 서울중앙지법 형사21단독 양소은 판사는 이날 오전 10시45분 특정범죄가중처벌법상 위험운전치상 및 도로교통법상 음주운전 혐의 등으로 기소된 리지의 첫 공판을 진행한다.

앞서 리지는 지난 5월18일 오후 10시쯤 술에 취한 상태로 차를 몰아 서울 강남구 청담동 영동대교 남단 교차로 근처에서 앞서가던 택시를 들이받아 기사를 다치게 한 혐의로 지난 6월 재판에 넘겨졌다.

당시 리지의 혈중알코올농도는 면허취소 수준(0.08%)이었고, 리지와 택시기사 각각의 차량에 동승자는 없었던 것으로 조사됐다.

리지의 소속사 측은 "변명의 여지 없는 잘못된 행동으로 무거운 책임을 통감한다"며 "리지 또한 진심으로 뉘우치고 반성하고 있다"고 전했다. 리지도 지난 14일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정 라이브 방송을 통해 "제가 실망시킨 게 맞다"며 "너무 잘못했단 걸 알고 있고 죄송하다"고 오열했다. 다만 "기사님께서 그렇게 다치지 않으셨는데 (언론)기사가 그렇게 (났다)"고 해명했다.

리지는 2010년 그룹 애프터스쿨 멤버로 데뷔했고 유닛 그룹인 오렌지캬라멜 멤버로도 활동했다. 그는 2018년부터 애프터스쿨을 떠나 활동 중이다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr