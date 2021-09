화웨이 부회장과 맞교환 위해 中 억류됐던 캐나다인 2명 귀환

[아시아경제 이현우 기자] 중국 당국이 멍완저우 화웨이 부회장의 석방 교섭을 위해 맞교환 카드로 억류 중이던 캐나다인 2명을 석방, 이들이 고국으로 귀환했다.

25일(현지시간) AFP통신 등 외신에 따르면 이날 중국에 억류됐던 캐나다 시민 마이클 스페이버와 마이클 코브릭이 캐나다 정부 관용기 편으로 캘거리에 도착했다고 보도했다. 쥐스탱 트뤼도 캐나다 총리는 직접 공항으로 나가 이들을 포옹하고 환영했다. 코브릭은 "캐나다에 있는 집으로 돌아온 것은 환상적이다. 우리 두 사람을 데려오기 위해 노력한 모든 분께 매우 감사드린다"고 소감을 전했다.

트뤼도 캐나다 총리는 이후 트위터에 올린 글에서 "당신들은 믿을 수 없는 용기와 회복력, 인내심을 보여줬다"며 "캐나다 국민들은 지금껏 그랬던 것처럼 여러분을 위해 계속해서 여기 있을 것"이라고 말했다.

대북 사업가 스페이버와 전직 캐나다 외교관 출신인 코브릭은 2018년 12월 멍 부회장이 미국에서 체포된 지 9일 뒤 중국 당국에 체포됐다. 북한 관광 사업을 벌였던 스페이버는 지난달 '외국을 위해 정탐하고 국가기밀을 불법 제공한 혐의'로 징역 11년을 선고받았다. 앞서 스페이버는 미국 농구 선수 출신 데니스 로드먼의 방북을 주선하고 김정은 북한 국무위원장과 대면한 적도 있는 인물이다.

중국 법원이 캐나다인 사업가를 억류했던 이유는 캐나다가 미국의 요청으로 이란 제재 위반 혐의를 받는 멍 부회장을 체포한 데 따른 보복이자 맞교환 석방을 위한 포석으로 해석돼왔다.

토니 블링컨 미국 국무장관도 중국 정부가 석방의사를 밝히자 성명을 통해 "중국 당국이 2년반 이상 독단적으로 억류됐던 캐나다 시민 마이클 스페이버와 마이클 코브릭을 석방한 것에 대해 미국 정부는 국제사회와 함께 환영을 표한다"고 밝혔다.

