[포토] 최병암 산림청장, 몽골 ‘조림 성공지·양묘장’ 현장점검

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청은 25일 최병암 산림청장이 몽골 그린벨트사업지 내 ‘툽 아이막 룬 솜’ 사업소 조림 성공지와 양묘장을 찾아 현지에서 진행 중인 조림·양묘사업의 추진현황을 점검했다고 밝혔다. 최 청장(오른쪽)이 룬 솜 조림지 입구에서 현지 관계자와 조림사업 추진 경과를 공유하고 있다. 산림청 제공

