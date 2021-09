도봉구, 사회적경제기업 온라인 오픈마켓 ‘가치로가게’ 오픈

14~15일 ‘가치로가게’ 베스트상품 기획전 ‘네이버쇼핑 라이브’서 열려... 판매 전품목 10월부터 ‘가치로가게 홈페이지’서 확인 가능

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)는 사회적경제기업의 판로와 주민의 사회적경제 공감대를 넓히기 위해 '사회적경제 한마당 행사'를 10월1일부터 15일까지 2주간 온라인 오픈마켓과 라이브커머스를 통해 진행한다.

‘라이브커머스’란 웹 등의 플랫폼에서 상품을 영상으로 소개하고 시청자와 소통하는 판매 형식을 뜻한다.

먼저, 구는 10월1일부터 15일까지 도봉구의 사회적경제기업 제품을 한 곳에서 구매할 수 있는 오픈마켓 ‘가치로가게’를 운영한다.

마지막 이틀인 10월14~15일 동안은 ‘가치로가게’의 베스트상품을 모아 ‘네이버쇼핑 라이브’에서 특별기획전도 펼쳐진다.

이번 행사는 총 9개 사회적경제기업이 참여, ▲친환경 면제품 ▲DIY 미술키트 ▲양말 ▲소가구(도마 등) ▲공정무역 커피 ▲마을 여행상품 ▲놀이교육 서비스 등을 판매한다.

구체적인 판매 품목과 기업명은 10월1일부터 ‘가치로가게’ 홈페이지에서 확인할 수 있다.

구는 지역 주민들이 질 좋은 사회적경제기업 상품들을 꾸준히 생활 곁에서 구매할 수 있도록 10월6일부터 일주일간 창동 이마트와 연계한 할인특판전도 마련했다.

이동진 도봉구청장은 “‘도봉구 사회적경제 한마당 행사’는 코로나19 상황에도 지역주민들이 안전하고 손쉽게 사회적경제기업 제품과 서비스를 만나볼 수 있도록 기획했다. 이번 한마당이 사회적경제기업들에게는 온라인 판로 개척의 기회가, 주민에게는 사회적경제 장보기라는 신선한 경제활동의 시간이 되길 기대해본다”고 전했다.

