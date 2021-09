김진욱 공수처장 "'고발 사주' 수사 빨리 끝내 선거영향 최소화"

[아시아경제 이승진 기자] 김진욱 고위공직자범죄수사처(공수처) 처장은 24일 윤석열 전 검찰총장이 피의자로 입건된 '고발 사주' 의혹 수사와 관련해 "최대한 빨리 끝내는 게 선거에 대한 영향을 줄이는 것"이라고 말했다.

김 처장은 이날 국회 법제사법위원회에 출석해 '국민의힘 경선 일정을 고려해 수사하고 있는 것이냐'는 김용민 더불어민주당 의원의 질의에 "정치적 유불리를 고려하지 않는 것이 원칙"이라며 이같이 답했다.

윤 전 총장을 소환 조사할 것이냐는 질문에 김 처장은 "가정적인 질문인데, 법과 원칙에 따라 절차대로 진행할 것"이라고 말했다.

김웅 국민의힘 의원에게 고발장이 전달될 무렵 손준성 전 대검찰청 수사정보정책관과 한동훈 검사장 간 사회관계망서비스(SNS) 대화가 잦아 한 검사장의 휴대전화를 압수수색할 필요가 있다는 지적에는 "수사 필요성이 있으면 증거를 찾아 수사하겠다"고 했다.

국민의힘 전주혜 의원이 '윤 전 총장에 대해 (고발 후) 3일 만에 입건했는데 박지원 국가정보원장 고발 건은 (접수 후) 3일이 지난 지 오래'라며 형평성 문제를 지적하자 "두 사건은 기초조사하는 데 시간이 다르게 걸린다"고 설명했다.

앞서 윤 전 총장 측은 지난 13일 박 원장이 고발 사주 제보 과정에 개입했다는 의혹이 있다며 그를 공수처에 고발했으며, 공수처는 고발인 조사를 마치고 입건 여부를 검토 중이다.

김 처장은 "검찰과 달리 공수처는 고소·고발이 있으면 자동으로 입건되는 제도를 유지하고 있지 않아 사건의 기초조사 분석을 하고, 입건·불입건·이첩 결정한다"며 "그렇게 산술적으로 말씀드릴 수 없다"고 했다.

그는 이어 윤 전 총장 감찰자료를 SNS에 게시해 고발된 추미애 전 법무부 장관과 성남시 대장동 개발사업 특혜 의혹으로 고발된 이재명 경기지사 사건 수사 착수 여부에 대해서는 "검토 중"이라고 했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr