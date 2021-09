SSG닷컴, ‘쇼핑 익스프레스’ 행사…최대 80% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 오는 27일부터 29일까지 ‘쇼핑 익스프레스’ 프로모션을 진행한다고 26일 밝혔다.

이번 행사는 패션, 뷰티, 리빙, 스포츠, 가전, 반려 등 400억 규모 물량을 최대 80% 할인가에 선보인다. 또한 다가오는 가을에 맞춰 F/W 신상품 및 단독 상품을 공개해 트렌드도 함께 제안한다.

매일 오전 10시부터 6개 브랜드 상품을 특가 한정수량 타임딜로 판매한다. 행사 첫날인 27일에는 골든구스, 아디다스, 보다나, 르네휘테르, 하기스, 탑텐키즈 상품을 선보인다. 28일에는 스타우브, 판도라, 나이키, 키스미, 대림바스 상품을 준비했다. 29일에는 보테가베네타, 로지텍, 제이에스티나, CK언더웨어, 바이오더마, 리바트키친 상품을 공개한다.

오전 9시부터 선착순 1만명에게 신세계몰과 신세계백화점몰에서 사용 가능한 15% 할인쿠폰을 발급한다. 선착순 쿠폰 수량이 소진된 후에도 패션, 뷰티, 유아동, 리빙, 가전 등 카테고리별로 구매 금액대별 최대 10% 할인쿠폰팩을 다운받을 수 있다. 행사카드 청구할인도 최대 10% 적용 가능하며 SSG페이로 결제시 추가 할인을 제공한다.

SSG닷컴 관계자는 “추석 이후 쓱닷컴이 준비한 첫 대형 행사로 훌쩍 다가온 가을에 어울리는 다양한 상품을 준비했다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr