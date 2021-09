“쇼핑부터 레슨까지”…롯데百, 잠실점 골프관 재단장

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데백화점 잠실점 골프관이 오는 27일 프리미엄 골프 브랜드와 체험형 컨텐츠로 재단장해 오픈한다고 26일 밝혔다.

골프 대표 브랜드 ‘타이틀리스트’는 의류·용품·피팅·레슨까지 원스탑으로 쇼핑 및 체험이 가능한 매장을 구현했다. 타이틀리스트 의류 매장을 재단장하고, 타이틀리스트 클럽 판매 및 피팅 전문샵인 ‘타이틀리스트 스튜디오앤샵’, 골프 스윙 상태를 분석하고 진단을 제공하는 ‘타이틀리스트 퍼포먼스 인스티튜트(TPI)을 도입해 전문관을 완성했다.

타이틀리스트 스튜디오앤샵은 모든 헤드와 샤프트를 구비하고 타이틀리스트에서 10년 이상 피팅 경력을 보유한 전문가가 상주하며 다양한 분석을 통해 최적의 피팅 클럽을 제안한다. 골프 스윙 상태를 분석하고 빠른 실력 향상을 위한 진단을 제공하는 TPI 라운지에서는 고도의 분석장비 시스템과 타이틀리스트 공인 교육 과정을 수료한 코치들이 골퍼의 몸상태를 진단하고 처방하는 교육 서비스를 제공한다.

김재범 롯데백화점 잠실점장은 “각광받는 프리미엄 브랜드와 체험형 컨텐츠 도입을 통해 롯데백화점 잠실점이 차별화된 아이템과 경험을 추구하는 골퍼들의 필수 코스가 될 수 있도록 지속적으로 노력해 나갈 계획”이라고 말했다.

