야노시호는 24일 본인의 인스타그램을 통해 "사랑이한테 '엄마 배 살쪘어 운동해!'라는 말을 듣고 오랜만에 온라인 트레이닝을 진행했어요. 엄청 땀났지만 상쾌합니다"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개한 사진 속 그는 요가 매트에 누워 브라탑과 레깅스를 입고 있다. 딸 추사랑의 말과는 다르게 군살없는 늘씬한 몸매가 눈길을 끈다.

한편 야노시호는 추성훈과 2009년에 결혼해 슬하에 딸 추사랑을 두고 있다.

