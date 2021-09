비케이탑스 "참테크, 휴대폰 적외선 센서용 렌즈 대규모 양산"

[아시아경제 유현석 기자] 코스피 상장기업 비케이탑스 비케이탑스 030790 | 코스피 증권정보 현재가 6,700 전일대비 110 등락률 -1.62% 거래량 157,539 전일가 6,810 2021.09.24 15:30 장중(20분지연) 관련기사 비케이탑스, 148억원 규모 기계설비 매각…“재무구조 대폭 개선”비케이탑스, 148억 규모로 상품공급 계약을 체결[특징주]비케이탑스, 정부 9조3000억 메타버스 예산안 발표에 수혜 예상↑ close 의 자회사인 LED 조명용 렌즈 전문 제조업체 참테크가 글로벌 스마트폰 제조사(이하 A)의 무선 이어폰에 채택된 IR 센서용 렌즈(적외선 센서용 렌즈)를 이달부터 월 300만개 규모로 대량 생산에 들어갔다고 24일 밝혔다.

IR 센서용 렌즈는 이어폰 착용 상태를 감지할 수 있도록 적외선 센서와 접목시킨 렌즈다. 참테크는 기존 PC 렌즈를 IR 센서칩 위에 붙이는 방식 대신 IR 센서칩을 금형에 넣어 그 위에 에폭시 렌즈를 생산과 동시에 붙이는 방식을 최초로 개발, 공정 비용을 획기적으로 줄이고 방수 성능까지 향상시켰다.

특히 참테크의 IR 센서용 렌즈는 A사의 무선 이어폰 후속 모델 채택과 렌즈 포함 PCB 일체형 패키지 납품 등이 예정됐다. 내년도에 IR 센서용 렌즈 제품군에서만 100억원대 가량의 매출을 기대하고 있다고 회사 측은 밝혔다.

이와 함께 참테크는 지난 8월 새로 개발한 USB 방수링도 오는 11월 부터 월 500만개 규모로 양산에 들어간다. 참테크의 USB 방수링은 A사의 시리즈 모델에 적용이 확정됐으며, 화웨이와 샤오미 등 해외 휴대폰 업체에서도 좋은 반응을 얻고 있다.

인천 남동공단에 소재한 참테크는 2000년에 설립됐으며, LED 렌즈 성형 관련 6개를 포함 모두 11개의 기술 특허를 보유한 LED 조명용 렌즈 전문기업이다. 지난 2013년에 삼성전자 1차벤더로 지정됐으며, 같은 해 1000만달러 수출 실적을 달성하기도 했다. 비케이탑스는 지난해 7월 참테크의 지분 100%를 인수했다.

