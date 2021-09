완주산업단지, 상수도공기업 운영 ‘최우수’

경영평가서 세 단계 상승…수질관리·행정서비스 두각

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군은 행정안전부가 주관한 2021년도 지방공기업 경영평가 결과에서 완주산업단지 상수도공기업이 최우수 등급을 받았다고 24일 밝혔다.

최우수 등급은 전국 기초 상수도 113개 중 8개소에만 부여되는 것으로, 완주산업단지 상수도공기업은 지난 평가보다 세 단계나 상승했다.

지속가능경영, 경영성과, 사회적 가치 3개 분야에 대한 서류 및 현장 평가에서 완주산업단지 상수도공기업은 100점 만점 중 전국 평균(86.79)을 상회하는 90.02점을 획득한 것으로 알려졌다.

특히 수질측정장치 및 약품주입설비 개선으로 인한 수질관리와 안정적 용수공급, 고객만족을 위한 상수도 행정서비스 등에서 높은 평점을 받았다.

또한 지속가능경영 부문에서 전력 효율 상승 등 원가절감을 통한 경영효율화, 경영성과 부문의 유수율제고 및 누수사고 긴급복구 서비스, 사회적가치 부문의 재난안전관리에서 고르게 높은 점수를 받았다.

박성일 완주군수는 “지방공기업 경영평가 결과를 토대로 잘된 부분은 지속적으로 발전시키고 부족한 부분은 개선해 내실화에 더욱 노력하겠다”고 말했다.

완주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr