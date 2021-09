[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 24일 함평 손불면 안악해변의 푸른 하늘 아래 서양 억새의 일종인 팜파스가 만개해 가을 정취를 물씬 풍기고 있다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr